شكرا لقرائتكم خبر عن الحبس سنة مع الشغل للمتهم بالتستر على المتحرش بطفلة المعادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قضت محكمة جنح المعادى، اليوم الخميس، بالحبس لمدة سنة مع الشغل والنفاذ للمتهم بالتستر على آخر هتك عرض طفلة بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"قضية طفلة المعادى".

وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوى، أمر بإحالة متهم بخطف طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات "محبوس"، حيث تحايل لاستدراجها إلى عقارٍ قاصدًا إبعادها عن أعين الرقباء، فاستجابت إليه، واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هى أنه فى ذات الزمان والمكان هتك عرض الطفلة بالقوة باستطالته إلى مواطن العفة من جسدها.

وأقامت النيابة العامة الدليل على المتهم بشهادة أربعة شهود وأقوال الطفلة المجني عليها، وما ثبت من إجراء المقارنة الفنية والمضاهاة، بين صورة المتهم ومثيلتها المنسوبة إليه الظاهرة بمقطع تصوير الواقعة وما تبين من التصوير، وتعرف شاهدتين والطفلة المجني عليها على المتهم حال عرضه عليهن عرضًا قانونيًّا.