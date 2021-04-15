شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تنفى الإعلان عن وظائف جديدة بالمتحف المصرى الكبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعى لروابط تزعم الإعلان عن وظائف جديدة بالمتحف المصري الكبير، تواصل المركز مع وزارة السياحة والآثار، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للإعلان عن أى وظائف جديدة بالمتحف المصرى الكبير، وأن الروابط المتداولة مزيفة، ولا تمت للوزارة بصلة.

وأوضحت وزارة السياحة، أن الإعلان عن أية وظائف جديدة يتم رسمياً عبر الطرق المقررة قانوناً من خلال الموقع الرسمي للوزارة عبر الرابط التالي: "www.antiquities.gov.eg"، مُحذرةً المواطنين من الانسياق وراء تلك الروابط، التي تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية، وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الروابط المزيفة.