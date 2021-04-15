شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. وفاة الكاتب الصحفى الكبير مكرم محمد أحمد عن عمر يناهز 86 عاماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها وفاة منذ قليل، الكاتب الصحفي الكبير، مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 86 عاماً. ولم يتم تحديد موعد الجنازة بعد.



كان قد تعرض الكاتب الصحفى الكبير مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق منذ أيام لوعكة صحية، نقل على إثرها لأحد المستشفيات لتلقى العلاج.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.





الأرصاد: الأحد والإثنين ذروة ارتفاع الحرارة والعظمى بالقاهرة 41 درجة

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد ارتفاعات تدريجية فى درجات الحرارة مقارنة بال 72 ساعة الماضية، موضحا أن الارتفاع فى درجات الحرارة مستمر لمنتصف الأسبوع وتصل مع بدايات الأسبوع المقبل درجات الحرارة 39 درجة بالقاهرة.

وأضاف مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أن الأجواء ستكون من حارة لشديدة الحرارة خلال النهار.

وحذر شاهين من وجود فارق بين الدرجات العظمى والصغرى يتراوح بين 10 درجات و 15 درجة، مناشدا المواطنين توخى الحذر أثناء الفترات المتأخرة من الليل، لافتا إلى أنه اعتبارا من منتصف الأسبوع القادم تبدأ درجات الحرارة فى الانخفاض مرة أخرى.

وأكد شاهين، أنه يجب على المواطنين ضرورة اصطحاب جاكت أثناء التواجد خارج المنزل فى الساعات المتأخرة من الليل، موضحا أن الارتفاع الملحوظ فى حرارة الجو يبدأ من الأسبوع المقبل، على أن تكون ذروة الارتفاع فى درجات الحرارة يومى الأحد والإثنين ودرجات الحرارة 38 و 39 درجة بالقاهرة وبين 40 و 42 درجة جنوب البلاد، مشيرا إلى أن درجات الحرارة المحسوسة فى القاهرة وقت الذروة ستكون بين 40 و 41 درجة.





التعليم تنتهى من الامتحان التكميلى لطلاب الثانوى العام والنتيجة اجتياز

انتهت الإدارات والمديريات التعليمية من الامتحانات التكميلية لطلاب الشهادة الإعدادية وأيضا طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى الذين تغيبوا عن امتحانات الترم الأول التى عقدت نهاية فبراير وبداية مارس الماضيين، حيث أدى اليوم الخميس الطلاب الامتحان كأخر يوم فى الاختبارات التكميلية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن الامتحان التكميلى لطلاب الصف الثالث الإعدادى عقدت للطلبة الذين تخلفوا عن امتحان الترم الأول أو لم يحصلوا على 50% بالامتحان المجمع الذى عقد يوم 7 مارس الماضى أو لم يحققوا 25% فى مادة أو أكثر، موضحة أن الامتحان الذى عقد بالترم الأول والامتحان التكميلى بدون درجات وإنما اجتياز فقط

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن المدارس بدأت فى عقد امتحانات تكميلية للطلبة الذين تخلفوا عن أداء امتحان الفصل الدراسي الأول فى الصفين الأول والثانى الثانوى العام، موضحة أن المدارس أعلنت الجداول وبدأت الاختبارات تنعقد على مستوى المدارس الثانوية فى الإدارات التعليمية وانتهت اليوم.





"الخارجية" تدين إطلاق ميليشيا الحوثى صواريخ وطائرات مفخخة على جازان السعودية

أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم الخميس عن إدانتها واستنكارها الشديديّن لاستمرار ميليشيا الحوثي في هجماتها الإرهابية المُمنهجة صوب أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة التي كان آخرها إطلاق عدد من الصواريخ البالستية والطائرات المُفخخة بدون طيار لاستهداف المناطق المدنية والمدنيين بمدينة جازان؛ والتي تمكنت القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها جميعًا بنجاح.

وجددت مصر -في بيان لوزارة الخارجية- تأكيد رفضها الكامل لاستمرار هذه الأعمال العدائية الإرهابية التي تُمثل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي والإنساني وتهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار الإقليمييّن؛ وذلك على الرغم من الجهود السعودية الحثيثة والصادقة للتوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية المُمتدة.





التنمية المحلية: 200 مليار جنيه تكلفة أول مرحلة لمشروع تطوير القرى "حياة كريمة"

كشف تقرير حديث صادر عن وزارة التنمية المحلية، أن تكلفة المرحلة الأولى للبرنامج القومى الشامل لتطوير الريف المصرى ضمن المرحلة الجديدة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ستصل إلى حوالى 200 مليار جنيه بسبب تكلفة تأهيل المنازل التى تصل إلى نحو 100 ألف منزل بالقرى المستهدفة.

وأوضح التقرير الذى تصدره الوزارة بشكل دورى، أن المبادرة تتضمن إقامة وتطوير مدارس ودعم منظومة التعليم والصحة، ومراكز الشباب، كما سيتم رصف الشوارع التى تربط القرية مع القرية الأم والمركز، أما الطرق داخل القرية، سيتم تثبيت تربة مثبتة.

كان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أكد انتهاء الحصر المبدئى لتحديد المنازل المتهالكة للأسر غير القادرة بكل قرية من خلال اللجان المجتمعية وبالتنسيق مع مؤسسة "حياة كريمة" و شباب البرنامج الرئاسى ووزارة التضامن الاجتماعي، حيث سيتم إعادة تأهيل 100 ألف مسكن وجارى حالياً مراجعة وتدقيق البيانات الخاصة بها للوصول للقوائم النهائية، كما تم الانتهاء من تشكيل لجان التنمية المتكاملة على مستوى الوحدات المحلية القروية برئاسة رئيس الوحدة القروية وعضوية مدير وحدة التضامن الاجتماعى وممثلين لإثنين من الشباب والنساء والقيادات الطبيعية من كل قرية تابعة للوحدة القروية، فضلا عن ثلاثه يمثلون المجتمع المدنى بنطاق الوحدة وممثل مؤسسة حياة كريمة، حيث يبلغ عدد أعضاء اللجان حوالى 10 آلاف عضو 35% من الشباب أقل من 35 سنة ، وحوالى 35% منهم نساء .