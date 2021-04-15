شكرا لقرائتكم خبر عن أجواء حارة بكافة الأنحاء.. تعرف على حالة الطقس غداً رابع أيام رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس غدا الجمعة رابع أيام شهر رمضان المعظم، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية معتدل على السواحل الشرقية ، شديد الحرارة على جنوب البلاد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس ليلا يكون لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد.

ويشهد غداً نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من أقصى غرب البلاد ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة، القاهرة الكبرى العظمى 34 درجة والصغرى 18 والوجه البحرى العظمى 34 درجة والصغرى 17، والسواحل الشمالية الغربية العظمى 27 درجة والصغرى 16، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 24 درجة والصغرى 16، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 35 درجة والصغرى 20، وشمال الصعيد العظمى 36 درجة والصغرى 18 ، وجنوب الصعيد العظمى 37 درجة والصغرى 22 .

ويشهد اليوم الخميس، ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، حار على جنوب سيناء حار على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاط رياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء، وعن حالة الطقس ليلا فيسود طقس لطيف على كافة الأنحاء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 16 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 17 درجة، وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 18 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 20 درجة.