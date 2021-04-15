شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 2 فى انهيار منزل بميت غمر بالدقهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 2 فى انهيار منزل بمدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وقد انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الدفاع المدنى إلى مكان المنزل المنهار بمنطقة عزبة شومان، كما انتقلت الأجهزة التنفيذية و رئيس مجلس المدينة.

وتبين أن العقار المنهار مكون من خمس طوابق، وبه خمس أسر بإجمالى 19 شخصا فى العقار، وتبين أن وقت انهيار المنزل كان هناك عدد منهم بالخارج.

وقد توجه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إلى مكان الحادث، وأمر بصرف تعويضات إلى المتوفين والمصابين.