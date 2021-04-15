شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تعلن قواعد التسوق الآمن للوقاية من عدوى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان، إرشادات التسوق الآمن لتجنب الإصابة بفيروس كورونا خاصة مع تزايد عدد الإصابات بالفيروس.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إنه يجب الالتزام بارتداء الكمامات لتجنب انتشار فيروس كورونا إضافة إلى عدم لمس الوجه أثناء التسوق.

وأشارت وزارة الصحة والسكان، إلى أنه يجب عدم لمس المنتجات التي لن يقوم المواطنين بشرائها، والدفع باستخدام الصراف الآلي وغسل الأيدي بانتظام إضافة إلى غسل المشتريات وتعقيمها والحفاظ على مسافة لا تقل متر بين المواطنين وبعضهم البعض، إضافة إلي تعقيم اليدين قبل الخروج من السوبر ماركت وبعد الخروج منه.

وكانت وزارة الصحة والسكان حذرت من احتمالية ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا خلال الفترة المقبلة

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.