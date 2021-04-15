شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” ينعى الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينعى"الخليج 365"، ببالغ الأسى والحزن الصحفي الكاتب الصحفى الكبير مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق، الذي وافته المنية صباح اليوم الخميس عن عمر يناهز 86 عاما بعد صراع مع المرض.

كان الكاتب الكبير له دورا هاما في توجيه النصائح خلال تأسيس مؤسسة ”الخليج 365”، وتتصدر صورة الكاتب الكبير"ممر الخالدين" بالمؤسسة، لكونه علما من أعلام الصحافة المصرية وصاحب بصمات مهنية لن ينساها التاريخ الصحفى والمهنى.



الراحل مكرم محمد أحمد فى احد زياراته لمقر الخليج 365 الراحل مكرم محمد أحمد فى احد زياراته لمقر الخليج 365

وأكد ”الخليج 365” أن مصر والعالم العربى فقدا كاتبا عظيما وقلما أمينا أفنى عمره في خدمة الصحافة المصرية، مقدما خالص العزاء للجماعة الصحفية وأسرة الفقيد، داعيا الله عز وجل أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.



أثناء الجولة بمقر الخليج 365

وتوفي، اليوم الخميس، الكاتب الصحفي الكبير، مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 86 عاماً.