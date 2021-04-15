ربة منزل تنتحل شخصية شقيقتها المتوفية للاستيلاء على أموالها بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على ربة منزل انتحلت شخصية شقيقتها المتوفاة للاستيلاء على أموالها من أحد البنوك.

تلقت مباحث الأموال العامة بلاغًا من أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة، بانتحال إحدى السيدات شخصية زوجته المتوفاة، والتقدم لأحد البنوك ببطاقة الرقم القومي الخاصة بها وسحب مبالغ مالية من حسابها بالبنك.

وأكدت تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية أن وراء ارتكاب الواقعة سيدة، مقيمة بمحافظة القاهرة إذ استغلت واقعة وفاة شقيقتها وسرقت بطاقة الرقم القومي الخاصة بها عقب وفاتها والتوجه إلى البنك، وانتحلت شخصية شقيقتها، وتمكنت من صرف المبالغ المالية الموجودة بحساب شقيقتها، بعد أن قلدت توقيع شقيقتها دون وجه حق ودون الانتظار؛ لاستخراج إعلان الوراثة الخاص بشقيقتها المتوفاة وتقسيم التركة فيما بين الورثة الشرعيين ومن بينهم الشاكي.

وبمراجعة الشاكي أيد ما جاء بالفحص واتهمها بسرقة بطاقة الرقم القومي الخاصة بزوجته المتوفاة، وانتحال شخصيتها والاستيلاء على أموالها.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها وبمواجهتها اعترفت بارتكابها للواقعة، وأنها تحتفظ بجزء من المبلغ المستولى عليه بمسكنها، وبإرشادها تم ضبط المبلغ، وتعهدت برد باقي المبلغ المالي المستولى عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.