"جثة في الزراعات".. مقتل عامل على يد جاره بسبب خلافات مالية في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص وتحديد وضبط مرتكب الواقعة في الشرقية.

تلقى مركز شرطة بلبيس بمديرية أمن الشرقية من بعض الأهالي بالعثور على جثة مجهولة وسط الزراعات بدائرة المركز وبجواره دراجة نارية.

تبين أن الجثة بها عيار ناري، وحضور أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز وتعرفه على الجثة وما قرره أنها لنجله عامل بمصنع ملابس، مقيم بدائرة المركز، واتهم أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز، له معلومات جنائية بإحداث إصابة نجله التي أودت بحياته إثر حدوث مشاجرة بينهما.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين اختباء المتهم المذكور بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لخلافات مالية بينهما، قام على إثرها بإطلاق عيار ناري تجاهه فأحدث إصابته التي أودت بحياته، وأرشد عن السلاح المستخدم بندقية آلية - 8 طلقات من ذات العيار.

جرى تحرير المحضر اللالزم وتولت النيابة التحقيق.