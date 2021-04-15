ضبط مستريحة بالشيخ زايد لاستيلائها على أموال مواطنين بزعم توظيفها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على مستريحة في مدينة السادس من أكتوبر؛ لاستيلائها على أموال المواطنين بزعم توظيفها.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الجيزة و4 آخرين بقيام 3 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية بالنصب عليهم وتلقي مبالغ مالية منهم بزعم استثمارها وتحقيق أرباح في مجال التسوق الشبكي من خلال إحدى الشركات كائنة خارج البلاد، وإيهامهم بمنحهم أرباح مجزية، والتزامهم مع بعضهم في سداد الأرباح لفترات زمنية، ثم امتنعوا عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين، ثم قاموا بالاستيلاء على تلك الأموال لأنفسهم بالمخالفة للقانون.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وقيام المشكو في حقهم بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وقيامهم بترك محل إقامتهم هرباً من مُطاردة ضحاياهم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أحد المتهمين حال تواجدها بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد بالجيزة، وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجار تكثيف الجهود لضبط المتهمان الآخران.