ضبط 58 تاجر مخدرات خلال حملات أمنية بمحيط المدارس والجامعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، عدة حملات أمنية استهدفت محيط المدارس والجامعات والمعاهد بكافة أنحاء الجمهورية، لضبط المترددين من مروجي المواد المخدرة بكافة أنواعها، بهدف وقاية الشباب من خطر الإدمان.

أسفرت نتائج جهود تلك الحملات على مدار ثلاثة أيام عن ضبط 47 قضية متنوعة بكافة محافظات الجمهورية، حيث بلغ عدد المتهمين فيها 58 متهماً.. وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش، وزنت 12,470 كيلو جرام وكمية من مخدر الهيروين ، وزنت 1,720 كيلو جرام، وكمية من مخدر الأستروكس، وزنت 1,490 كيلو جرام، وكمية من مخدر البانجو ، وزنت 2,50 كيلو جرام و 4211 قرص مخدر، و203 قرص مؤثر، وتنفيذ 10 أحكام قضائية.

كما تم ضبط 29,180 جنيه– فرد روسي – طبنجة صوت - كمية من الطلقات المتنوعة – 59 هاتف محمول– 3 سيارات – 5 دراجات نارية– ميزان– 10 قطع سلاح أبيض.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة التحقيق.