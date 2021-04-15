"هيروين وآيس وحشيش".. الداخلية تلاحق تجار المخدرات بـ 4 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة.

وأثمرت جهود الحملات عن ضبط كمية من مخدري الهيروين والآيس– 2 ميزان حساس- مبلغ مالي- 3 هواتف محمول بحوزة شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" بالجيزة، وضبط 10 طرب لمخدر الحشيش–سلاح أبيض- مبلغ مالي- هاتفان محمول بحوزة شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" بالبحيرة.

وضطت الحملات كمية من مخدر الحشيش عدد من الأقراص المؤثر- هاتف محمول– مبلغ مالي بحوزة أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" بالغربية، وضبط كمية من مخدر الحشيش، هاتف محمول، مبلغ مالي بحوزة شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" بأسيوط.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.