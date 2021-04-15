ننشر موعد ومكان جنازة وعزاء الكاتب الكبير مكرم محمد أحمد​

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

قال الكاتب الصحفي هشام عبدالعزيز، زوج نجلة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، إنه تقرر إقامة جنازة الكاتب الكبير الراحل غدًا بعد صلاة الجمعة من مسجد آل رشدان ما لم يحدث جديد، كما تقرر أن يُقام العزاء مساء الغد بمسجد المشير بالتجمع الخامس.

وأوضح عبدالعزيز، في تصريحات لمصراوي، الخميس، أنه تم الاستقرار على مسجد آل رشدان لصلاة الجنازة بشكل شبه نهائي ما لم يحدث جديد خلال الساعات القادمة، على أن يتم دفن الكاتب الكبير بمقابر القوات المسلحة بالقاهرة الكائنة بمدينة نصر عقب صلاة الجنازة.

وتوفى منذ قليل، الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام السابق، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 85 عاما بمستشفى وادي النيل، بعد تعرضه لوعكة صحية للمرة الرابعة ونُقل على إثرها للمستشفى بسبب نقص الهيموجلوبين في الدم.​