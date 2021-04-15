الحكومة تكشف حقيقة إطلاق روابط إلكترونية للإعلان عن وظائف بالمتحف المصري الكبير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه لا صحة لما تم تداوله من أنباء بشأن تداول روابط تزعم الإعلان عن وظائف جديدة بالمتحف المصري الكبير.

وأضاف المركز، في بيان، الخميس، أنه تم التواصل مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً على أنه لا صحة للإعلان عن أي وظائف جديدة بالمتحف المصري الكبير، وأن الروابط المتداولة مزيفة، ولا تمت للوزارة بصلة.

وأوضحت الوزارة، أن الإعلان عن أية وظائف جديدة يتم رسميا عبر الطرق المقررة قانونا من خلال الموقع الرسمي للوزارة عبر الرابط التالي: "www.antiquities.gov.eg"، مُحذرةً المواطنين من الانسياق وراء تلك الروابط، التي تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية، وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الروابط المزيفة.

وناشد المركز جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وتشويه سمعة الآثار المصرية، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى يرجى الدخول على الموقع الرسمي للوزارة (www.antiquities.gov.eg).​