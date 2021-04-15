شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين مديرين عموم جدد بجامعة بنها والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارين وزارين بتعيين مديرين عمومين جدد بجامعة بنها.
وقال الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها ، في تصريحات صحفية الخميس، إن القرارات شملت تعيين أحمد رجب أحمد في وظيفة مدير عام العلاقات العلمية والثقافية بجامعة بنها.
كما شملت القرارات تجديد تعيين نرمين يحيى عبدالرحمن فى وظيفة مدير عام الشئون الإدارية بجامعة بنها.
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