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تعيين مديرين عموم جدد بجامعة بنها

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محمد محمود خليل 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارين وزارين بتعيين مديرين عمومين جدد بجامعة بنها.

وقال الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها ، في تصريحات صحفية الخميس، إن القرارات شملت تعيين أحمد رجب أحمد في وظيفة مدير عام العلاقات العلمية والثقافية بجامعة بنها.

كما شملت القرارات تجديد تعيين نرمين يحيى عبدالرحمن فى وظيفة مدير عام الشئون الإدارية بجامعة بنها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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