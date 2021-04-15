تعيين مديرين عموم جدد بجامعة بنها

وقال الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها ، في تصريحات صحفية الخميس، إن القرارات شملت تعيين أحمد رجب أحمد في وظيفة مدير عام العلاقات العلمية والثقافية بجامعة بنها.

محمد يوسف

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