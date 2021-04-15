شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد 1570 فدان من محصول القمح بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة فى القليوبية إنه تم حصاد 1570 فدان من محصول القمح من إجمالى المساحة المزروعة والتى تتخطى الـ55 ألف فدان وتم دريس 900 فدان من المساحة التي تم حصادها وبدأ التوريد للمحصول بصوامع وشون المحافظة.

أكد وكيل وزارة الزراعة أن محصول القمح في القليوبية مبشر بالخير ويتمتع بجودة عالية موضحا أن المديرية شكلت لجان للمتابعة الدورية ورصد المساحات التي تم حصادها والأخرى التي تم دريسها، مشيرا إلى أن المحافظة شهدت زيادة كبيرة في المساحة المزروعة بالقمح عن العام الماضى بـ3500 فدان قمح ومن المتوقع زيادة كبيرة في إجمالي الكميات التي سيتم توريدها للصوامع هذا الموسم عن العام الماضي.

من جانبه، قال عربي عبدالحليم وكيل وزارة التموين بالقليوبية إن المديرية أنهت استعداداتها بالتنسيق مع مديرية الزراعة لبدء تورد المحصول وتم تحديد شونتين و4 صوامع لاستقبال القمح وهي الشركة القابضة للصناعات الغذائية ويتبعها صوامع مسطرد وبنكري الهدي 2 و3، وشونة مطحن بنها والشركة المصرية للصوامع والمخازن يتبعها صومعة عرب العليقات وصومعة بنها وبنك التنمية والائتمان الزراعي يتبعه هنجر شبلنجة وهنجر شبين القناطر، وهنجر كفر شكر، وشونة كفر سعد بحيري.