شكرا لقرائتكم خبر عن بدء توريد محصول القمح بالمنيا بعد زراعة 250 ألف فدان في 40 موقعًا تخزينيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تبدأ محافظة المنيا اليوم الخميس، موسم توريد محصول القمح.

وقال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إنه تمت زراعة 250 ألف فدان تقريباً، من القمح خلال الموسم الحالي 2021، موجهاً وكيل وزارة التموين، بضبط وتسهيل وتسريع منظومة استقبال القمح بالشون، مع إزالة كافة العقبات أمام الموردين، وتقليل وقت الانتظار، حيث يتزامن موسم التوريد مع صوم شهر رمضان المبارك.

وأكد أن أعمال التوريد تبدأ اليوم الخميس 15 أبريل وتستمر حتى 30 يونيو المقبل مع التأكد من تطهير أماكن تخزين القمح، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ولفت «القاضي» إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولى اهتماماً بالغاً بتنمية وتطوير القطاع الزراعي، ودعمه بكافة النظم، والميكنة الزراعية، والوسائل التكنولوجية الحديثة، لزيادة الرقعة الزراعية، وبخاصة زراعة القمح باعتباره من المحاصيل الاستراتيجية الحيوية للدولة المصرية.

من جانبه، استعرض وكيل وزارة التموين عدد الصوامع والشون ومراكز التجميع بدائرة المحافظة، والسعات التخزينية لكل منها، مشيرًا إلى أن المحافظة لديها 40 موقعا تخزينيا بطاقة استيعابية تصل إلى 400 ألف طن.