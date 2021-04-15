شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يتابع مع لجنة حياة كريمة نسب تنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف المصري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه، نائبه الدكتور محمد أبوزيد، اجتماعاً مع لجنة مبادرة حياة كريمة، للوقوف على نسب تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري والذي أطلقه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستهداف 1500 قرية على مستوى محافظات الجمهورية.
جاء ذلك بحضور عدد من وكلاء الوزارات ومديري الهيئات والشركات التنفيذية، ورؤساء المراكز المنفذ بها المبادرة، وشباب البرنامج الرئاسي ومؤسسة حياة كريمة.
وقال محافظ المنيا إن المشروع القومي لتطوير الريف المصري يتضمن 5 مراكز بالمحافظة هي (أبو قرقاص، ملوي، ديرمواس، العدوة، مغاغة) بإجمالي 192 قرية، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجان بنطاق الوحدات المحلية المنفذ بها المبادرة، بالإضافة إلي تشكيل لجان فرعية بكل مركز برئاسة رؤساء الوحدات المحلية، وفئات الشباب بالمركز، الجمعيات الأهلية، كما تم إشراك شباب البرنامج الرئاسي في المتابعة المركزية بالديوان العام وكذلك المتابعة الميدانية.
واستعرض المحافظ مع مسؤولي ورؤساء الهيئات والشركات نسب التنفيذ في كافة المشروعات، وما وصلت إليه المعاينات على أرض الواقع، وشدد المحافظ على تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتنفيذ أعمال مبادرة حياة كريمة وفقا للمعايير القياسية وبكفاءة عالية.
وطالب المحافظ كافة المسؤولين بالمتابعة الدورية للشركات المنفذة لكافة الأعمال والمشروعات، والعمل على رصد كافة المعوقات والمشكلات التي تواجههم، وسُبل دفع العمل بها لإنهائها وإزالتها، موضحا أنه لا تسامح في تخاذل أي مسؤول عن القيام بعمله، مطالبا ببذل المزيد من الجهد والأمانة في العمل، ليتحقق النجاح بتكاتف الجميع.