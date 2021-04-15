شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يتابع مع لجنة حياة كريمة نسب تنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه، نائبه الدكتور محمد أبوزيد، اجتماعاً مع لجنة مبادرة حياة كريمة، للوقوف على نسب تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري والذي أطلقه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستهداف 1500 قرية على مستوى محافظات الجمهورية.

جاء ذلك بحضور عدد من وكلاء الوزارات ومديري الهيئات والشركات التنفيذية، ورؤساء المراكز المنفذ بها المبادرة، وشباب البرنامج الرئاسي ومؤسسة حياة كريمة.

وقال محافظ المنيا إن المشروع القومي لتطوير الريف المصري يتضمن 5 مراكز بالمحافظة هي (أبو قرقاص، ملوي، ديرمواس، العدوة، مغاغة) بإجمالي 192 قرية، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجان بنطاق الوحدات المحلية المنفذ بها المبادرة، بالإضافة إلي تشكيل لجان فرعية بكل مركز برئاسة رؤساء الوحدات المحلية، وفئات الشباب بالمركز، الجمعيات الأهلية، كما تم إشراك شباب البرنامج الرئاسي في المتابعة المركزية بالديوان العام وكذلك المتابعة الميدانية.

واستعرض المحافظ مع مسؤولي ورؤساء الهيئات والشركات نسب التنفيذ في كافة المشروعات، وما وصلت إليه المعاينات على أرض الواقع، وشدد المحافظ على تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتنفيذ أعمال مبادرة حياة كريمة وفقا للمعايير القياسية وبكفاءة عالية.

وطالب المحافظ كافة المسؤولين بالمتابعة الدورية للشركات المنفذة لكافة الأعمال والمشروعات، والعمل على رصد كافة المعوقات والمشكلات التي تواجههم، وسُبل دفع العمل بها لإنهائها وإزالتها، موضحا أنه لا تسامح في تخاذل أي مسؤول عن القيام بعمله، مطالبا ببذل المزيد من الجهد والأمانة في العمل، ليتحقق النجاح بتكاتف الجميع.