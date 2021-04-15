شكرا لقرائتكم خبر عن يتفقد عددًا من المنشآت التموينية .. محافظ كفر الشيخ يستقبل وزير التموين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، صباح اليوم الخميس، الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الذي يزور المحافظة لتفقد عدد من المنشآت التموينية.

ومن المقرر أن تشمل الجولة تفقد مركز خدمة بعد تطويره ببندر كفر الشيخ، وذلك في إطار مشروع تحويل مكاتب التموين إلى مراكز خدمة تموينية مطورة، بالإضافة إلى زيارة أحد المجمعات الاستهلاكية (دلتا ماركت) ومخزن جملة تابع للشركة العامة لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وذلك في إطار الاطمئنان على توافر جميع السلع التموينية والأساسية وانتظام صرفها للمواطنين، فضلاً عن زيارة مطحن كفر الشيخ التابع لشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا وتفقد أعمال التطوير التي تمت.

ومن المقرر أيضاً المرور على أحد مخابز القطاع العام ومتابعة عملية صرف الخبز للمواطنين في ضوء مواعيد عمل المخابز الجديدة، والتي تم إقرارها خلال شهر رمضان المعظم، كما تشمل جولة «المصيلحي» تفقد الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك داخل محافظة كفر الشيخ.

وفى إطار استمرار موسم حصاد وتوريد محصول بنجر السكر، سيتم المرور على مصنع شركة الدلتا للسكر بالحامول للوقوف على انتظام عملية التوريد من المزارعين، وكذلك عملية الإنتاج داخل المصنع بعد عمليات التطوير والتحديث التي تمت.

ويرافق «المصيلحي» اليوم في جولته أحمد كمال معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة، ووكيل وزارة التموين بمحافظة كفر الشيخ عماد حبيب، وكذلك اللواء خالد عبدالله رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة، والدكتور أحمد أبواليزيد رئيس شركة الدلتا للسكر، والمهندس محمد عبدالغفار رئيس شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، وعدد من القيادات التموينية والتنفيذية بالمحافظة.