شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تُوفى، منذ قليل، الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام السابق، وذلك بعد صراع قصير مع المرض، عن عمر يناهز 85 عامًا.

ولم يتم تحديد موعد الجنازة.

مكرم محمد أحمد من مواليد مدينة منوف بمحافظة المنوفية ، وحاصل على ليسانس الآداب قسم الفلسفة جامعة القاهرة عام 1957، وبدأ عمله الصحفي محررا بصحيفة الأخبار، ثم مديرا لمكتب الأهرام بالعاصمة السورية دمشق، ثم مراسلا عسكريا باليمن عام 1967 ورئيس قسم التحقيقات الصحافية بالأهرام وتدرج حتى وصل لمنصب مساعد رئيس التحرير ثم مديرا لتحرير الأهرام.

وفي العام 1980 شغل مكرم منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال ورئيس تحرير مجلة المصور ونقيب الصحافيين من عام 1989 حتى عام 1991 ومن عام 1991 حتى عام 1993.

وفي عام 2007 خاض المعركة الانتخابية في منافسة رجائي الميرغني نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط وحصل فيها على 70% من أصوات الناخبين البالغ عددهم 3582 صحافياً مصريا ، وكان آخر منصب تقلده هو رئيس المجلس الأعلي للإعلام ، ومنذ فترة كان يعاني من وعكة صحية .