شكرا لقرائتكم خبر عن تحصين الثروة الحيوانية بـ 13 منطقة في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الطب البيطرى في الوادى الجديد، اليوم الخميس، عن تحصين الثروة الحيوانية في إطار الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدي وجدري الضأن في 13 منطقة على مستوى المحافظة.

وأكد الدكتور ناجي عوض مدير عام الطب البيطرى في الوادي الجديد أن لجان تحصين الثروة الحيوانية تنفذ أعمالها بوحدة المكس بباريس بمنطقة جورمشين 7، كما أن أعمال الحملة تتضمن المناطق التي تخلفت عن التحصين من قبل بوحدة ذخيرة التابعة لإدارة بلاط البيطرية، بالاضافة إلى مواصلة أعمال الحملة بمناطق العيون «عين مسعود» و«عين بركة» بوحدة بلاط البيطرية، و«جامولة» بوحدة قرية «تنيدة» بمركز بلاط، وزراعة (١٣) إلى(١٩) بوحدة قرية النهضة وزراعة ٢٤ «البستان» بوحدة قرى أبومنقار والخريجين بوحدة قرية عمر بن الخطاب والبير الاختياري بوحدة الكفاح بإدارة الفرافرة البيطرية.

وأوضح أن لجان التحصين ضد مرض الجلد العقدي بمديرية الطب البيطري وإداراتها الخمس في (الخارجة، باريس، بلاط، الداخلة، الفرافرة) تواصل العمل على مدار الساعة لتحصين الثروة الحيوانية، وأنه على جميع المربين للماشية عدم التأخر والتقاعس عن تقديم المواشي للجان التحصين حتى يتم الانتهاء سريعًا من أعمال التحصينات.