شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 8 أشخاص نتيجة حادث سيارة في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب 8 أشخاص بكسور وكدمات وسحجات متفرقة نتيجة حادث انقلاب سيارة نقل على الطريق الصحراوي السريع فى نطاق مركز وادي النطرون فى محافظة البحيرة.

تلقي اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة وادي النطرون بوقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل على طريق «مصر - الإسكندرية» الصحراوي السريع، علي طريق الكيلو 23 اتجاه الضبعة.

أسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص بكسور وكدمات وسحجات متفرقة وكسور فى انحاء الجسم، وتم نقل المصابين إلي مستشفى وادي النطرون التخصصي لعمل الإسعافات الأولية اللازمة.

إصابة 8 أشخاص نتيجة حادث سيارة فى البحيرة - صورة أرشيفية