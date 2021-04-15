شكرا لقرائتكم خبر عن بنسبة تخفيض 20% .. توفير السلع الأساسية في 28 جمعية استهلاكية بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء عن توفير السلع الأساسية في المجمعات التعاونية والاستهلاكية علي مستوي المحافظة.

وقال علاء الدين سمرى، مدير عام المديرية، إنه يتم توفير السكر والأرز واللحوم الطازجة والمجمدة والخضروات والفاكهة والسلع الأخري بأسعار أقل من مثيلاتها بنسبة 20%، في 28 جمعية استهلاكية علي مستوي المحافظة.

وأشار «سمري» إلي قيام المديرية بحملات مكثفة يوميًا بمختلف مدن المحافظة لضبط الأسعار في الأسواق، والتأكد من توافر السلع الأساسية ومستلزمات شهر رمضان المبارك بأسعار مناسبة.