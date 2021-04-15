شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن تقرر إعفاء 50% من الغرامات على تجديد تصاريح عمل الوافدين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى محمد سعفان وزير القوى العاملة تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بعمان- الأردن، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية فى دول العمل بعد انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوى العاملة إن التقرير الذى تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بعمان يشير إلى صدور قرار من مجلس الوزراء الأردني بإعفاء ما نسبته 50% من الغرامات المترتّبة على تجديد تصاريح العمل للعمالة الوافدين الراغبين بالبقاء على أراضي المملكة الأردنية .

وأشار الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بعمان ، إلى أن مجلس الوزراء الأردني قرر إعفاء ما نسبته 50% من الغرامات المترتّبة على تجديد تصاريح العمل لغير الأردنيين الراغبين في البقاء على أراضي المملكة، والتي مضى على انتهائها أكثر من 90 يوماً، وذلك حتى أول يوليو المقبل شريطة دفع رسوم إصدار تصريح العمل.

وأضاف أن القرار جاء تتويجا لما تمت مناقشته مع الجانب الأردني أثناء عقد اجتماع اللجنة الفنية التحضيرية للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة في عمان مؤخرا .