شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تنتهى من الامتحان التكميلى لطلاب الثانوى العام والنتيجة اجتياز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت الإدارات والمديريات التعليمية من الامتحانات التكميلية لطلاب الشهادة الإعدادية وأيضا طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى الذين تغيبوا عن امتحانات الترم الأول التى عقدت نهاية فبراير وبداية مارس الماضيين، حيث أدى اليوم الخميس الطلاب الامتحان كأخر يوم فى الاختبارات التكميلية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن الامتحان التكميلى لطلاب الصف الثالث الإعدادى عقدت للطلبة الذين تخلفوا عن امتحان الترم الأول أو لم يحصلوا على 50% بالامتحان المجمع الذى عقد يوم 7 مارس الماضى أو لم يحققوا 25% فى مادة أو أكثر، موضحة أن الامتحان الذى عقد بالترم الأول والامتحان التكميلى بدون درجات وإنما اجتياز فقط

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن المدارس بدأت فى عقد امتحانات تكميلية للطلبة الذين تخلفوا عن أداء امتحان الفصل الدراسي الأول فى الصفين الأول والثانى الثانوى العام، موضحة أن المدارس أعلنت الجداول وبدأت الاختبارات تنعقد على مستوى المدارس الثانوية فى الإدارات التعليمية وانتهت اليوم.

أما بالنسبة لطلاب النقل بالثانوى العام، أوضحت الوزارة، أنه تم عقد امتحان تكميلى لمن تغيب عن اختبار الترم الأول فقط، وفى منهج الفصل الدراسي الأول، بواقع (15) سؤالا اختيار من متعدد لكل مادة منفصلة وفى زمن قدره (ساعة) ويعتبر أداء الامتحان التكميلى شرط أساسى لإعلان نتيجة الفصل الدراسى الثانى للطالب، موضحة أن الامتحانات التكميلية بدون درجات فهو اجتياز فقط وشرط لدخول امتحان الترم الثانى.