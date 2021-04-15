شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: الأحد والإثنين ذروة ارتفاع الحرارة والعظمى بالقاهرة 41 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد ارتفاعات تدريجية فى درجات الحرارة مقارنة بال 72 ساعة الماضية، موضحا أن الارتفاع فى درجات الحرارة مستمر لمنتصف الأسبوع وتصل مع بدايات الأسبوع المقبل درجات الحرارة 39 درجة بالقاهرة.

وأضاف مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أن الأجواء ستكون من حارة لشديدة الحرارة خلال النهار.

وحذر شاهين من وجود فارق بين الدرجات العظمى والصغرى يتراوح بين 10 درجات و 15 درجة، مناشدا المواطنين توخى الحذر أثناء الفترات المتأخرة من الليل، لافتا إلى أنه اعتبارا من منتصف الأسبوع القادم تبدأ درجات الحرارة فى الانخفاض مرة أخرى.

وأكد شاهين، أنه يجب على المواطنين ضرورة اصطحاب جاكت أثناء التواجد خارج المنزل فى الساعات المتأخرة من الليل، موضحا أن الارتفاع الملحوظ فى حرارة الجو يبدأ من الأسبوع المقبل، على أن تكون ذروة الارتفاع فى درجات الحرارة يومى الأحد والإثنين ودرجات الحرارة 38 و 39 درجة بالقاهرة وبين 40 و 42 درجة جنوب البلاد، مشيرا إلى أن درجات الحرارة المحسوسة فى القاهرة وقت الذروة ستكون بين 40 و 41 درجة.

وتابع: "طبعا لاشك أن المواطنين يبدأون فى تخفيف الملابس لأن ارتفاع درجات الحرارة سيجبرنا على ذلك ولكن علينا الحذر من الفارق بين درجات الحرارة العظمى والصغرى".

ويشهد اليوم الخميس، ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، حار على جنوب سيناء حار على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاط رياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء، وعن حالة الطقس ليلا فيسود طقس لطيف على كافة الأنحاء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 16 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 17 درجة، وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 18 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 20 درجة.