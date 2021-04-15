شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم توجه طلاب الثانوية لإحضار شريحة الإنترنت استعدادا للامتحان التجريبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وجهت المدارس الثانوية طلاب الصف الثالث الثانوى بضرورة شحن التابلت بشكل كامل وإحضار شريحة الإنترنت أثناء عقد الامتحان التجريبى الأول المقرر لها الأحد المقبل 18 أبريل الجارى، كما وجهت المدارس الطلاب بسداد المصروفات الدراسية وإرسال ما يثبت للمدرسة، كما طالبت المدارس من الطلاب الذين لم يتسلموا شريحة انترنت أن يتوجهوا إلى المدرسة.

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الامتحان الأول التجريبى لطلاب الثانوية العامة سيكون أيام 18 و20 و22 أبريل الجارى، مضيفا: "ده امتحان تجريبى وسيكون بالتابلت داخل اللجان والهدف مش الأسئلة أو الجزء الفنى أو الأكاديمى وإنما للاطمئنان على التابلت وسيكون بمثابة محاكاة للمعدادت والشبكات وكلمات المرور وكلمات السر التى يستخدمها الطلاب فهو جزء لوجيستى من حيث اختبار شرائح الواى فاى والشبكات والخوادم والسحابة والأحمال عليها شكلها ازاى، والوزارة هنا بالتعاون مع وزارة الاتصالات هيشوفوا كافة الأمور اللى تطمئن الجميع على الجزء التقنى من الامتحان".

يعقد الامتحان التجريبى الثانى لطلاب الثانوية فى شهر مايو.

ـ هو بمثابة بروفة لامتحانات الثانوية العامة .

ـ سيعقد في مايو في الوحدة الأولى والثانية من كل مادة.

ـ يبدأ الامتحان يوم الأحد 23 مايو فى اللغة العربية.

ـ يبدأ الامتحان فى العربى من 10 حتى 11 صباحا.

ـ اللغة الانجليزية من 11 ونصف صباحا حتى 12ظهرا.

- اللغة الثانية من 12:30 ظهرا لـ 1 ظهرا

ـ يؤدى الطلاب الامتحان يوم الثلاثاء 25 مايو.

ـ مواد التاريخ لأدبي والفيزياء لعلمي.

ـ يبدأ الامتحان من 10 حتى 10 ونصف صباحا.

ـ علم النفس لأدبي والأحياء لعلمي علوم و الرياضيات البحتة لعلمي رياضة من 11 صباحا حتى 11 ونصف.

ـ الخميس 27 مايو 2021

ـ الجغرافيا والكيمياء من 10 صباحا حتى 10 ونصف.

- الفلسفة والجيولوجيا والرياضيات التطبيقية من 11 صباحا حتى 11 ونصف.

ـ الامتحان سيكون بلا درجات ولكنه بروفة لعقد امتحانات مجمعة على التابلت لطلاب الثانوية العامة.

ـ سيدخل الطلاب بأكواد مختلفة .

ـ ستكون الامتحانات قصيرة بعدد أصغر من الأسئلة.

ـ تجرب الوزارة جودة البيانات وإرسالها والسوفت وير.

ـ تدريب الطلاب على شكل الأسئلة .