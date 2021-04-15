شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهورى بالموافقة على اتفاقية تسهيل قرض للهيئة القومية للأنفاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 642 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية تسهيل قرض لأجل بين الهيئة القومية للأنفاق، و"جي بي مورجان يوروب ليمتد" بصفته وكيل التسهيلات، وبنك "جي بي مورجان تشيس إن إيه" فرع لندن، بصفته المنظم الرئيسي المفوض الأولّي، ومؤسسات مالية أخرى، بصفتهم المقرضون الأصليون، بمبلغ ٢٠ر٥٥٣ر٦٣٠ر٨٨٥ر١ يورو، الموقعة بتاريخ 13 أغسطس 2020.

تهدف الاتفاقية، إلي المساعدة فى تمويل عقد الهندسة والتوريد والتشييد المتعلق بمشروع خطى قطار «مونوريل» العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر.

كان مجلس الوزراء وافق علي الاتفاقية.