شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك. ‏‎‏‎‏‎ وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الخميس وجاءت كالتالى: ‏‎- الطماطم بسعر 3.5 جنيه للكيلو -البطاطس 4.5 جنيه . -البصل الأبيض 4.5 جنيهات. -البصل الأحمر بـ 5. -الكوسة بـ 11.5 جنيهات. -الجزر بـ 5.5جنيهات. - الخيار بـ 8 جنيهات. والجوافة بـ 10 جنيهات. ‏‎- الباذنجان الرومى بـ 8 جنيهات. -الفلفل الرومى بـ 10 جنيهات. - الباذنجان الأبيض بـ 11 جنيهات. ‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 10جنيهات. -الفلفل الألوان 30 . -الليمون بـ 27.7 جنيها. -الفاصوليا الخضراء بـ 13. -التفاح السكرى بـ26 جنيها. ‏‎‏‎- كانتلوب " أناناس" بـ 9.5جنيه. -اليوسفى بـ 9.5جنيهات. ‏‎‏‎- الموز البلدى بـ10 جنيهات. ‏‎‏‎‏‎- العنب المستورد "أسود" بـ 35 جنيها. ‏- التفاح الإيطالى بـ 27. - البسلة بـ 8جنيهات. -البرتقال البلدى بـ 5 جنيه.