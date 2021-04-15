شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير اليوم 50 رحلة دولية وداخلية لنقل 3702 راكب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسير شركة مصر للطيران اليوم الخميس، 50 رحلة دولية وداخلية وشحن جوى، على متنهم ما يقرب من 3702 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصر للطيران، إن الرحلات الجوية ستكون بمعدل رحلة واحدة إلى كل من (بيروت، أكرا، لاجوس، ندجامينا، تونس، أبوجا، الدوحه،أبوظبي، لندن، نيويورك، باريس، موسكو، إسطنبول، دبي، بغداد، البحرين، الخرطوم، عمان، الشارقة، أمستردام، عنتيبي، مسقط، أديس أبابا، جوهانسبرج)، بالإضافة إلى 7 رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم، و٥ رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 3702 راكب.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا، و تقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي ، وخضوع جميع الركاب والاطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.