شكرا لقرائتكم خبر عن وداعا الكاتب الصحفى الكبير مكرم محمد أحمد.. شارك بالعزاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفي صباح اليوم، الكاتب الصحفي الكبير، مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 86 عاماً.

كان قد تعرض الكاتب الصحفى الكبير مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق منذ أيام لوعكة صحية، نقل على إثرها لأحد المستشفيات لتلقى العلاج.

مكرم محمد أحمد ولد فى 25/06/1935م فى المنوفية، وهو نقيب الصحفيين المصريين السابق والأمين العام لاتحاد الصحفيين العرب، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق.. شارك بالعزاء.