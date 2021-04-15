شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: استمرار تحسن ترتيب الجامعات المصرية بالتصنيفات العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات بشأن اجتماع المجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا والبحوث، والذي عقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأشار التقرير بحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالى ، إلى أن المجلس ناقش خلال اجتماعه عددًا من الموضوعات الهامة الخاصة بشئون الدراسات العليا والبحوث على مستوى الجامعات المصرية، منها إعداد تصنيف للجامعات المصرية يعتمد على المعايير التالية (جودة النظام التعليمي، التميز المؤسسي، البحث العلمي، التحول الرقمي، الإبداع وريادة الجامعة، والمشاركة المجتمعية، البعد الدولي، دعم الأنشطة الطلابية).

و أكد المجلس فى اجتماعه أن هذه الجهود تأتي في إطار السياسة العامة للدولة الهادفة إلى التطوير الدائم لوضع الجامعات المصرية في التصنيف الدولي للجامعات، مشيدًا بما حققته الجامعات المصرية من ارتفاع ملموس في التصنيفات الدولية، وهو ما عكسته المؤشرات الأخيرة فى عدد من هذه التصنيفات، وأعرب المجلس عن توقعه في ظل دعم الدولة وقيادتها السياسية للتعليم العالي والبحث العلمي استمرار تحسن ترتيب الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية المختلفة لتفرض نفسها أكثر على خريطة الجامعات العالمية.

كما ناقش المجلس عددًا من المقترحات الهادفة إلى تذليل الصعوبات التي تواجه الطلاب الوافدين بمرحلة الدراسات العليا بالجامعات المصرية، وذلك فيما يخص التسجيل، والتشكيل، والمناقشة، وإجراءات القبول بمرحلتي الماجستير والدكتوراه، كما ناقش المجلس أيضًا استكمال إنشاء وحدات متابعة المبعوثين بالجامعات المصرية.