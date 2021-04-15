شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير منظومة الإنارة بمركز الخارجة في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس مجدى الطماوي رئيس مركز الخارجة في الوادي الجديد إنه تم تنفيذ خطة لتطوير منظومة الإنارة بمركز الخارجة، والتى تشمل تغيير كشافات الصوديوم عالية الاستهلاك بكشافات ليد موفرة الاستهلاك للطاقة.

وأوضح أنه تم الانتهاء من تركيب كشافات ليد بقرية الشركة ٨ بمعرفة العاملين بالوحدة المحلية لمركز الخارجة وفني شبكات الوحدة المحلية لقرى الشركة، فيما تتواصل الجهود لتنفيذ مثل هذه الأعمال بباقى القرى، بالاضافة إلى إحلال وتجديد وتطوير منظومة الإنارة العامة بتغيير كشافات الإضاءة الليلية بالميادين والشوارع الرئيسية والطرق السريعة.

وأشار رئيس مركز الخارجة في الوادى الجديد إلى أن الهدف من هذه الأعمال توفير في الطاقة الكهربية المستهلكة، بالإضافة إلى استقرار وانتظام شبكة الإنارة وسهولة الصيانة بعد تركيب كشافات الليد الموفرة للطاقة.