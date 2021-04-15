شكرا لقرائتكم خبر عن «رمضان جانا 2».. ورشة عمل بوحدة الابتكارات التربوية في جامعة الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم وحدة الابتكارات والتعليم عن بعد في جامعة الإسكندرية، ورش عمل بعنوان «رمضان جانا الموسم 2»، بهدف دعم أعضاء هيئة التدريس خلال العملية التعليمية، وفتح جلسات للنقاش، والمشاركة في موضوعات تتناول التكنولوجيا في عمليتي التعليم والتعلم الإلكترونى.

وذكر مصدر مسؤول في الجامعة، أنه سيتم إصدار شهادات ورش العمل بصورة إلكترونية، وذلك بعد ملئ البيانات على رابط الشهادات من قبل المتدربين أثناء الورشة، وسيتم ارسال الشهادات على الايميل مباشرة بعد الإنتهاء من التدريب.

وجدول ورش عمل (رمضان جانا) على الرابط التالي: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1163338300779659&id=310876582692506&sfnsn=scwspmo، ورابط التسجيل لجميع الورش: https://forms.office.com/r/Nr0x8dvAeW، ورابط المشاركة لجميع الورش https://urlz.fr/foxU.