شكرا لقرائتكم خبر عن فحص السمع عند 7306 أطفال من حديثي الولادة في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، اليوم الخميس، فحص 7306 أطفال من الأطفال حديثي الولادة بالمحافظة خضعوا للكشف الطبي عن السمع، في إطار خطة وزارة الصحة بقياس درجة السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، والتي جرى إدراجها ضمن الإجراءات الصحية اللازمة للأطفال حديثي الولادة، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة.

وأوضح أن هذا المسح الطبي للأطفال حديثي الولادة يجرى على مستوى مدن ومراكز محافظة الوادي الجديد بالكامل، لافتاً إلى أن تنفيذ ذلك يأتي ضمن الخدمات التي تقدمها « الصحة » لتوفير الرعاية الصحية والعلاجية للمواطنين في مختلف المدن والمراكز وخاصة بالمناطق النائية والمحرومة.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن أماكن الكشف المجاني تم تحديدها بوحدات الرعاية الأولية المنوط بها إعطاء التطعيمات الأساسية للأطفال حديثى الولادة وتسجيل شهادات الميلاد بمختلف مراكز ومدن المحافظة، على أن تخدم كل وحدة، القرى المجاورة، وسبق ذلك تدريب العاملين بالوحدات الصحية على الاستخدام الأمثل لأجهزة قياس السمع من أجل ضمان تحقيق جودة عالية من النتائج.