شكرا لقرائتكم خبر عن حجز 8 حالات بمستشفيات شمال سيناء وعزل 111 حالة أخري منزليًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة شمال سيناء عن حجز 8 حالات بالمستشفيات وعزل 111 حالة أخرى منزليًا للاشتباه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وأكد الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، أنه تم تسجيل 10 حالات شفاء من الفيروس ليرتفع إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 2127 حالة منذ بداية الجائحة.

وأضاف «شوكة» أن عدد الحالات الإيجابية بالفيروس يبلغ 356 حالة، بينما عدد حالات الوفاة يبلغ 129 حالة منذ بداية الجائحة.

وطالب «شوكة» المواطنين باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامات الواقية، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، والتطهير المستمر، حفاظًا عليهم من انتشار الفيروس.