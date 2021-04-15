شكرا لقرائتكم خبر عن «ارتفاع بعد انخفاض».. سعر الذهب في مصر وعالميا اليوم الخميس 15 أبريل 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عاد سعر الذهب في مصر وعالميا، للارتفاع في بداية التعاملات، اليوم الخميس ، 15 أبريل 2021 ، بعدما حقق انخفاضا فى نهاية تعاملات الأربعاء، ففى مصر حقق سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا ارتفاعا بقيمة 5 جنيهات وهى نفس القيمة التى انخفض بها مساء الاربعاء عائدا إلى سعر صباح الأربعاء وهو السعر الذى بدأ به الذهب التعاملات هذا الاسبوع .

وعالميا ارتفع سعر الذهب في التعاملات الفورية حيث ارتفعت الأوقية بمقدار 9 دولار، وكانت قد حققت انخفاضا قدره 8 دولارات فى تعاملات مساء الاربعاء ، بينما ارتفعت العقود الآجلة للذهب خلال الدورة الأسيوية حسب تصنيف كومكس لبورصة نيويورك التجارية بنسبة 0.11% .

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر في بداية التعاملات اليوم الخميس 770.89 جنيه وكانت فى نهاية التعاملات مساء الاربعاء ، 765.99 جنيه، وفي بداية التعاملات صباح الاربعاء ، 770.92 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة» عالميا في بداية التعاملات اليوم الخميس 1،746.49 $ ، وكانت فى نهاية التعاملات مساء الاربعاء ، 1،737.37 $، وفي بداية التعاملات، صباح الاربعاء 1،745.47 $ .

«المصرى اليوم» تنشر أسعار الذهب في بداية التعاملات اليوم الخميس 15 أبريل 2021

م الوحدة فى مصر عالميا 1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) 9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) 11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط

سعر الذهب فى مصر وعالميا فى نهاية التعاملات، مساء الأربعاء، 14 أبريل 2021

م الوحدة فى مصر عالميا 1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) 9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط ) 11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط



اقرأ أيضا :

عاد للانخفاض .. سعر الذهب فى مصر وعالميا مساء اليوم الأربعاء 14 أبريل 2021

«استقرار بعد ارتفاع».. سعر الذهب اليوم الاربعاء 14 أبريل 2021

عاود الارتفاع.. سعر الذهب في مصر وعالميا بنهاية تعاملات الثلاثاء 13 أبريل 2021

انخفض 5 جنيهات.. سعر الذهب في مصر وعالميا اليوم الثلاثاء 13 أبريل 2021

يواصل الانخفاض.. سعر الذهب في نهاية التعاملات اليوم الاثنين 12 أبريل 2021