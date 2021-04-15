شكرا لقرائتكم خبر عن قرار وزاري ببدء موسم حصاد القمح في الإسكندرية 20 أبريل .. و«الزراعة» توضح السبب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور على المصيلحى، وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، توجيهاً وزارياً حمل رقم 11 لسنة 2021، ببدء موسم حصاد القمح رسمياً بمحافظات الوجه البحرى والجيزة يوم 20 أبريل الجارى بدلأً من 15 أبريل، نظراً للظروف الجوية وتأخر موسم الحصاد، فيما تم تحديد الحصاد في محافظات الوجه القبلى اليوم الخميس 15 أبريل.

وقال المهندس طارق صالح، وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى في الاسكندرية، إن تأخر حصاد القمح في الإسكندرية نظراً لكونها محافظة ذات طبيعة جغرافية خاصة نتيجة انخفاض درجات الحرارة لديها وتأخر زراعة القمح مقارنة بالمحافظات الأخرى، مشيراً إلى أن إجمالى المساحة المزروعة بمحصول القمح هذا العام يتجاوز 60 ألف فدان موزعة على الإدارات الزراعية المختلفة.

وأضاف «صالح»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أنه جرى تنسيق تام مع مديرية التموين لتجهيز الصوامع والشون والبناكر تمهيدا لتسليم القمح فور بدء الحصاد في 20 أبريل فيما تبلغ ذروتها نهاية الشهر.

وقال المحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الاسكندرية، إن المديرية استعدت لموسم التوريد الجديد بتجهيز 6 صوامع وبناكر وهناجر، بالإضافة إلى الشون المعدة طبقا لمواصفات فنية معتمدة لاستقبال وتخزين الأقماح المحلية بسعات تخزينية تقدر بـ250 ألف طن أقماح محلية.

وأوضح «سعدالله» لـ«المصرى اليوم»، أنه يبلغ إجمالى المستهدف من الأقماح المحلية لهذا العام 2021 حوالى 170 ألف طن أقماح محلية، وتم تحديد الأسعار القطعية هذا العام وفقا لـ3 درجات نقاوة وهى 22.5 و23 و23.5، وفق القرار الوزاري رقم 63 لسنة 2021، حيث يتم توريد القمح المنتج محليا لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية اختيارياً.

وأشار إلى أن موسم التوريد يبدأ اعتباراً من 15 أبريل 2021 وحتى 15 يوليو 2021، على أن يتم التسلم لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية من الموردين، وفق الدرجات والأسعار التالية: 705 جنيهات للإردب بدرجة نقاوة 22.5 قيراط، و715 جنيها للإردب بدرجة نقاوة 23 قيراطا، و725 جنيها للإردب بدرجة نقاوة 23.5 قيراط، وذلك لجميع الأصناف المزروعة محلياً، على أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجه نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط، على أن يقتصر تسويق محصول القمح المنتج محليا موسم 2021 على الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة العامة للصوامع والتخزين وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعي المصري.

وأوضح وكيل الوزارة أن السعات التخزينية المحددة لهذا العام هي صومعة برج العرب التابعة للشركة القابضة للصوامع والتخزين بسعة تخزينية 90 ألف طن، وصومعة الكينج مريوط التابعة للشركة القابضة للصوامع والتخزين بسعة 60 ألف طن، وصومعة العامرية بسعة 60 ألف طن، بالإضافة إلى 2 بنكر بمجمع السلام بالكيلو ٢١ والتابعة للشركة العامة للصوامع سعة كل بنكر 45 ألف طن، بإجمالي 90 ألف طن، وبنكر بالناصرية الجديدة بسعة 60 ألف طن، فضلاً عن هناجر الأرض الزراعية بسعة ٣٠٠٠ طن قمح معبأ في أجولة، والشون والتى تتمثل في شونة القطن بسعة ٦٠٠ طن معبأ في أجولة .

وأشار إلى أنه يتم تشكيل لجنة خماسية لتسلم توريد القمح يترأسها عضو من مديرية التموين، وتضم في عضويتها كلا من الهيئة العامة للصادرات والواردات ومديرية الزراعة وجمعية القبانية، والجهات المسوقة هي الشركة المصرية القابضة للصوامع والشركة العامة للصوامع والشركة القابضة للصناعات الغذائية، تكون مهمتها الإشراف على تسلم الأقماح الموردة من قبل المزارعين بكل سعة تخزينية.