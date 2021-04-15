شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تدين استمرار ميليشيا الحوثي في هجماتها الإرهابية صوب السعودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعربت مصر، اليوم الخميس، عن إدانتها واستنكارها الشديديّن لاستمرار ميليشيا الحوثي في هجماتها الإرهابية المُمنهجة صوب أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي كان آخرها إطلاق عدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المُفخخة بدون طيار لاستهداف المناطق المدنية والمدنيين بمدينة جازان، والتي تمكنت القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها جميعًا بنجاح.

وأكدت مصر مُجددًا رفضها الكامل لاستمرار هذه الأعمال العدائية الإرهابية، التي تُمثل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي والإنساني وتهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار الإقليميين؛ وذلك على الرغم من الجهود السعودية الحثيثة والصادقة للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية الممتدة، كما تُعيد مصر التأكيد على موقفها الثابت من دعم المملكة وما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.