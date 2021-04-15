شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 8 قضايا تموينية في شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن ضباط قسم مباحث التموين، بالاشتراك مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، من ضبط وتحرير 8 محاضر تموينية متنوعة، وذلك خلال حملة على المحال التجارية والأسواق بمختلف مناطق شمال سيناء.

وأكد علاء الدين سمري، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، في بيان له، أنه تم ضبط وتحرير 8 محاضر تموينية، من بينها 6 محاضر لعدم حمل شهادة صحية، ومحضران لعدم الإعلان عن الأسعار.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحررت عن وقائع الضبط المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.