شكرا لقرائتكم خبر عن طقس شتوي دافئ بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يسود محافظة شمال سيناء اليوم الخميس طقس شتوي دافئ خلال ساعات النهار، ومعتدل خلال ساعات الليل، وسطوع للشمس على مختلف مدن المحافظة نهارًا، بجانب رياح خفيفة على مختلف أنحاء المحافظة.

وتواصل غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام المحافظة بالتعاون مع غرف العمليات الفرعية في مجالس المدن والمديريات المعنية متابعة الظروف الجوية بناء على توجيهات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء. وبدورها أكدت الغرفة استقرار الأحوال الجوية في مختلف مدن المحافظة في ثالث أيام شهر رمضان المبارك.