شكرا لقرائتكم خبر عن «القابضة للمياه» تعقد ملتقى تكنولوجيا معلومات لشركاتها التابعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ملتقي «تكنولوجيا المعلومات الأول»، وذلك بحضور ادارات تكنولوجيا المعلومات ب6 شركات تابعة وهي(مياه الاسكندرية-صرف الاسكندرية- المنوفية-البحيرة-مطروح-كفرالشيخ)، بمقر مركز التدريب بشركة مياه الاسكندرية وبمشاركة إدارات تكنولوجيا المعلومات ب 19شركة تابعة بتقنية الفيديو كونفرانس.

أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أهمية تكنولوجيا المعلومات في تطوير الأداء المؤسسى بالشركات التابعة، والمضى قدما نحو التحول الرقمى، وتطوير بيئة العمل بمختلف الإدارات، لتوفير الوقت والجهد المبذولين وزيادة معدلات الأداء.

ووجه رئيس الشركة القابضة، الشكر والتقدير، للعاملين والقائمين على إدارات تكنولوجيا المعلومات على ما بذلوه من جهود خلال الفترة الماضية وتوفير الآليات التكنولوجية لتيسيير أعمال القطاعات والإدارات بالشركات التابعة على النحو الأكمل، في ظل ظروف جائحة كورونا، مطالبا بمزيد من تفعيل دور ادارات تكنولوجيا المعلومات في تنفيذ الخطط الطموحة للشركة القابضة وشركاتها التابعة خلال الفترة القادمة.

وقال المهندس أحمد بركات مدير عام الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، أن الملتقى استضاف فريق عمل شركة مايكروسوفت مصر حيث استعرض آخر تكنولوجيات شركة مايكروسوفت والتي يقترح الاستفادة منها في تنفيذ خطط التحول الرقمي بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة وتحسين اليات التواصل التكنولوجية بين الادارات المختلفة والعمل على استدامة اتاحة الخدمات والبيانات بشكل أمن.

وأضاف أن ذلك يأتي في اطار خطة الشركة القابضة لتطوير آليات العمل وتحديث الخبرات المعرفية لدي العاملين بادارات تكنولوجيا المعلومات وأنه سيتم عقد لقاءات متعددة خلال الفترة القادمة بالتعاون مع كبري الشركات العامل ة بالمجال.