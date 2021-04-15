شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس يستعرض مخطط توسعة كوبرى أكتوبر وموقف الإنشاءات بالعاصمة الإدارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس، الموقف الإنشائى والهندسى لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية، وذلك خلال الاجتماع مع اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أشرف العربى، رئيس المكتب الاستشارى للهيئة الهندسية، واللواء محمد دكرورى بالمكتب الاستشارى للهيئة الهندسية، واللواء أمجد المغربى، رئيس مجلس إدارة شركة المعرفة التطبيقية للبحوث والخدمات، والعميد عبد العزيز الفقى، مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق، والدكتور طارق عبد الحميد رئيس مجلس إدارة شركة كودا مارمو للرخام، والمهندس أحمد الشمرلى رئيس مجلس إدارة شركة الشمرلى للطبع والنشر.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع شهد استعراض مخطط رفع كفاءة وتوسعة كوبرى ٦ أكتوبر، حيث وجه السيد الرئيس بسرعة البدء فى التنفيذ، ومراعاة أكبر قدر ممكن من التوسعة فى الكوبرى، الذى يعد محورًا رئيسيًا لربط شرق القاهرة بغربها.

وتناول الاجتماع متابعة موقف العاصمة الإدارية الجديدة وما تضمه من منشآت، خاصةً مركز مصر الثقافى الإسلامى، والتصميمات الهندسية للجداريات والقاعات به، إلى جانب مسجد مصر وتصميماته الداخلية وما يضمه من قاعات كقاعة «دار القرآن الكريم». وفى هذا السياق؛ وجه السيد الرئيس بمراعاة إخراج التصميمات الخاصة بمركز مصر الثقافى الإسلامى، ومسجد مصر، على نحو شديد الثراء والزخرفة؛ يعكس التاريخ المصرى الإسلامى العريق وامتداده على مدار العصور.

كما تم عرض الموقف التنفيذى للمتحف القومى للرياضة، ومقر اللجنة الأوليمبية المصرية، وباقى مقرات الاتحادات الرياضية المختلفة فى العاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى التصميمات الخاصة بالمداخل الرئيسية للعاصمة، وكذا التصميمات الهندسية الداخلية لمبانى مجلسى النواب والشيوخ، والموقف التنفيذى للمحطة المركزية للحافلات.

كما تناول الاجتماع سير العمل بعدد من المشروعات الإنشائية القومية، خاصةً مشروعات الطرق والمحاور، بما فيها محاور نهر النيل فى سمنود ومنفلوط والأقصر.