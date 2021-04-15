شكرا لقرائتكم خبر عن القليوبية تسجل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و5304 تلقوا اللقاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة القليوبية أمس الاربعاء وفق بيانات مديرية الصحة 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا وسجلت مدينة بنها أعلى نسبة في الإصابات بـ8 حالات ثم طوخ بـ5 حالات والخانكة والقناطر بـ4 حالات لكل منهما والعبور وقليوب بحالتين لكلا منهما وحالة بكفرشكر ليصل الاجمالي في الإصابات إلى 14960 إصابة.

يذكر أن إحصائيات مديرية الصحة اليوم كشفت وصول عدد وفيات كورونا منذ بدء الأزمة وحتي الآن على مستوي المحافظة 1232 حالة وفاة بينها 5 حالات اليوم لـ4 سيدات ورجل تتراوح أعمارهم ما بين 65 عاما إلى 77 عاما منهم 3 حالات بعزل قها وحالة واحدة بكل من عزل الخانكة وبنها التعليمي.

كما أعلنت مديرية الصحة بالقليوبية أن إجمالي المواطنين الذين حصلوا على لقاح كورونا بالقليوبية بلغ منذ فتح باب التطعيم حتى الأن 5304 مواطنا تلقوا التلقيح في منافذ المحافظة، ففي مستشفي كفرشكر المركزي تلقي 2112 مواطنا التطعيم، بينما تلقي اللقاح 1759 مواطنا بمركز طب الأسرة بسنديون فيما تلقي 1733 مواطنا اللقاح بمركز طبي حجازي بشبرا الخيمة.