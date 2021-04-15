شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: اليوم أخر موعد لتسجيل امتحان مايو للدبلومة الأمريكية باختبارات EST والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن الموعد النهائي للتسجيل لجولة مايو من امتحان EST المطورة لطلبة الدبلومة الأمريكية اليوم الخميس 15 أبريل الجارى، مؤكدة أن امتحان EST أصبح هو المؤهل الوحيد لطلاب الدبلومة الأمريكية منذ يوم الأحد 14 فبراير 2021 ، مما يتيح مسارًا جديدًا للدخول إلى الجامعات في مصر.

كانت الوزارة أعلنت، تفاصيل القرارات الخاصة بطلاب الدبلومة الأمريكية، موصحة أن الامتحان المصرى EST هو المؤهل الوحيد لطلاب الدبلومة الأمريكية لتنسيق الجامعات المصرية، مع إعطاء فترة سماح لمدة 6 شهور (من 15 فبراير 2021 حتى 15 أغسطس 2021) لطلاب G12, G11 (وليس بأثر رجعي)، ولن يعتد بامتحانات الـ SAT بعد تاريخ 15 فبراير 2021 لطلاب الدبلومة الأمريكية، من حيث تنسيق الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية.

وشددت وزارة التربية والتعليم على أنه ةيسمح لطلاب 12, 11 Grades بالـ matching أو الـ matching super عبر نظم التقييم المختلفة.