شكرا لقرائتكم خبر عن تشغيل تجريبى لـ «الفردوس الحر».. وترميم «قبة قنصوة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، المرحلة الأولى من مشروع محور الفردوس الحر، بالقاهرة، فى جولة مسائية، والتى تم تشغيلها تجريبيا، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتشغيل المحور قبل شهر رمضان، لحل مشكلة التكدس المرورى بالمحاور الرئيسية والمناطق التى يمر بها مسار محور الفردوس، وتيسير حركة المواطنين.

وتابع «الجزار» أعمال الترميم والتجديد التى تم تنفيذها بقبة قنصوة الأثرية الواقعة فى مسار المحور، بواسطة جهاز إحياء وتجديد القاهرة الإسلامية والفاطمية التابع للجهاز المركزى للتعمير، وشدد على أن مشروع محور الفردوس يهدف للربط بين منطقة وسط القاهرة، والمحاور الرئيسية الطولية (صلاح سالم- الأوتوستراد- امتداد محور المشير طنطاوى)، والطريق الدائرى، والقاهرة الجديدة، وصولاً إلى العاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى المساهمة فى تقليل الكثافات المرورية على الطرق القائمة، بمناطق مصر الجديدة، وغرب مدينة نصر، وكوبرى 6 أكتوبر، واختصار مسافات وزمن الرحلات المتبادلة.

وأشار رئيس الجهاز المركزى للتعمير إلى أن الأعمال الصناعية التى تم تنفيذها بالمرحلة الأولى من محور الفردوس، تشمل 3 كبارى علوية جديدة متعددة الاتجاهات، وتأهيل كوبرى الفردوس القائم بشارع صلاح سالم، وإنشاء أسوار على واجهات المقابر والمنشآت الحكومية على جانبى مسار المحور تماثل التراث المعمارى والحضارى للمنطقة، وتنفيذ أعمال صرف مياه المطر وإنارة الكبارى والطرق بمسار المحور، وكذلك ترميم وتجديد قبة قنصوة الأثرية الواقعة فى مسار المحور، بواسطة جهاز إحياء وتجديد القاهرة الإسلامية والفاطمية التابع للجهاز المركزى للتعمير.