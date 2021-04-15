شكرا لقرائتكم خبر عن مفتى الجمهورية: 15 جنيهًا الحد الأدنى لـ«زكاة الفطر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حدَّد الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء فى العالم، قيمة زكاة الفطر لهذا العام بـ15 جنيهًا حدًا أدنى عن كل فرد. وأوضح المفتى أنه تُستحب الزيادة على هذا المبلغ لمَن أراد، مشيرًا إلى أن دار الإفتاء أخذت برأى الإمام أبى حنيفة فى جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب تيسيرًا على الفقراء فى قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى مستقرة على ذلك.

وأضاف أن قيمة زكاة الفطر تعادل (2.5) كيلوجرام من القمح عن كل فرد نظرًا لأنه غالب قوت أهل مصر، مشيرًا إلى أنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر منذ أول يوم فى شهر رمضان، وحتى قبيل صلاة عيد الفطر. وناشد مفتى الجمهورية المسلمين تعجيل إخراج زكاة فطرهم وتوجيهها إلى الفقراء والمحتاجين، خاصة من العمالة غير المنتظمة، الذين خسروا أعمالهم نتيجة التداعيات الناجمة عن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، حيث تعيش الأمة الإسلامية- بل الإنسانية جميعًا- ظروفًا استثنائية غيَّرت بصورة غير مسبوقة سمات الحياة العامة المعتادة.