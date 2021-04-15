شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: تطبيق فورى لغرامات مخالفى الإجراءات الاحترازية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على تطبيق الغرامات الفورية على المخالفين لجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدى لانتشار فيروس كورونا، مع مراعاة عدم التزاحم والتكدس فى الأسواق والأماكن العامة حرصًا على صحة وسلامة المواطنين، خاصة مع تزايد أعداد المصابين خلال هذه الفترة.

وكشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء، أمس، عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، أن تزايد أعداد الإصابات بالفيروس خلال هذه المرحلة يستوجب التزام المواطنين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية، خصوصًا ارتداء الكمامة. وأكدت الوزيرة تجهيز وافتتاح 193 مركزًا لتلقى اللقاح للمواطنين حتى الآن، واستعرضت جهود تجهيز أرض المعارض، والتى تصل الطاقة الاستيعابية لها إلى 10 آلاف شخص يوميًا. وأعلنت مد ساعات عمل مراكز تلقى اللقاح إلى الساعة 10 مساء خلال شهر رمضان.

فى سياق موازٍ، واصلت الإدارات التخصصية بالقوات المسلحة القيام بأعمال تطهير وتعقيم للأماكن التى يرتادها الكثير من المواطنين يوميًا فى رمضان لتجنب ارتفاع أعداد المصابين بكورونا. ونفذت عربات التطهير والتعقيم المتحركة والثقيلة وأطقم التطهير المحمولة عمليات التطهير والتعقيم الوقائى لعدد من المساجد الكبرى كالجامع الأزهر ومسجد الحسين ومسجد عمرو بن العاص بمصر القديمة.