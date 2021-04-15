شكرا لقرائتكم خبر عن قروض ميسرة للمزارعين الراغبين فى التحول إلى الرى الحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الرى، إنه يتم تقديم قروض ميسرة للمزارعين للتحول من الرى بالغمر إلى الرى الحديث، من خلال بروتوكلات للتعاون مع البنوك الوطنية.

وأضاف إبراهيم فى تصريحات خاصة لـ " الخليج 365"، أنه لا يتم إعطاء طالبى التمويل الأموال، إنما يتم توفير كافة المتطلبات التى يحتاجها المزارع لتنفيذ الرى الحديث عن طريق موردين وذلك لضمان الجدية فى التنفيذ.

وتم تحديد المعايير والضوابط والآلية التى يتم بها إتاحة القروض للمزارعين، وآلية استرداد تلك القروض والتأكيد على التيسير على المزارعين للحصول علي تلك القروض.

وتعمل وزارة الرى على رفع الوعى للمزارعين للحفاظ على نقطة المياه بالترشيد فى استخدام مياه الرى من خلال منظومة رى حديث، والحفاظ عليها من التلوث، والحفاظ على المشروعات القومية وشبكات الرى و الصرف والتعامل معها كما يتم التعامل الملكيات الخاصة، مع تقليل زراعة المحاصيل الشرهة للمياه و خصوصا الأرز، وكذلك تكثيف حملات التوعية على جميع الأصعدة بين فئات الشعب المختلفة.

الجدير بالذكر أن الوزارة نجحت فى تنفيذ خطوات جاده لترشيد الاستخدام بتطوير نظم الري بالأراضي القديمه بالوادى والدلتا والتي تسهم في زيادة الانتاجيه المحصوليه للفدان، و الكفاءه الإنتاجية الزراعية لوحدة المياه والمعروفه بالقيمة المضافة لوحده المياه، والحفاظ على صحة الفلاح و المواطن المستهلك للانتاج الزراعى سواء فى الغذاء أو المشروعات والصناعات والاستخدامات المختلفه.

