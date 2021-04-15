شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة حساب قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية.. 4 طرق بسيطة لمعرفة الاستهلاك والان مع تفاصيل الخبر
- الطريقة الأولى
استهلاك حتى 100 ك.و.س
من خلال شريحتين محاسبة تبدء من صفر حتى 100 ك.و.س
الشريحة الأولى من صفر: 50 ك.و.س بسعر 38 قرشا/ ك.و.س
الشريحة الثانية من 51 : 100 ك.و.س بسعر 48 قرشا /ك.و.س
- الطريقة الثانية
استهلاك أكثر من 100 ك.و.س
من خلال 3 شرائح محاسبة لاستهلاك تبدء من صفر حتى 650 ك.و.س
الشريحة الأولى من صفر : 200 ك.و.س بسعر 65 قرشا/ ك.و.س
الشريحة الثانية من 201 : 350 ك.و.س بسعر 96 قرشا/ ك.و.س
الشريحة الثالثة من 351 : 650 ك.و.س بسعر 118 قرشا/ ك.و.س
- الطريقة الثالثة
استهلاك أكثر من 650 ك.و.س
من خلال شريحة محاسبة لاستهلاك تبدء من صفر حتى 1000 ك.و.س
-من صفر : 1000 ك.و.س بسعر 118 قرشا /ك.و.س
- الطريقة الرابعة
استهلاك أكثر من 1000 ك.و.س
من خلال شريحة محاسبة لاستهلاك تبدء من صفر حتى أكثر من 1000 ك.و.س
-من صفر: أكثر من 1000 ك.و.س بسعر 145 قرشا / ك.و.س